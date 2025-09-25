В США девушка вышла замуж за участвовавшего в ее поисках полицейского

В США девушка вышла замуж за участвовавшего в ее поисках полицейского В США полицейский женился на девушке, пропажу которой расследовал 15 лет назад

Американка Роро Николь обручилась с полицейским, который участвовал в ее поисках 15 лет назад, передает Daily Mirror. Роро рассказала журналистам, что в 13 лет сбежала из дома, устав от жестокого обращения своих родителей. В ее поисках, которые продлились целые сутки, участвовал и ее будущий муж.

После обнаружения полицией Роро уже не вернулась к родителям: их лишили родительских прав, как она и хотела. Девушку передали приемной семье. Уже став взрослой, Роро устроилась работать в полицейский участок и познакомилась с коллегой по имени Тайлер. Оказалось, что 15 лет назад он с коллегами расследовал ее пропажу.

Между коллегами завязались отношения, через пару месяцев Тайлер сделал ей предложение. На данный момент Роро 28 лет, ее избраннику — 38. Вместе они воспитывают троих детей.

Сейчас я работаю в том же полицейском управлении, в котором в то время работал Тайлер, — поделилась Роро.

Ранее полицейские из Уэльса помогли невесте, застрявшей в пробке, вовремя явиться на собственную свадьбу. Девушку доставили на церемонию в полицейской машине с мигалками, что сильно удивило гостей и жениха.