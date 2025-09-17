Сябитова рассказала, кто лучше всего подходит россиянкам для брака Телеведущая Сябитова: россиянкам для брака лучше всего подходят соотечественники

Россиянкам для брака лучше всего подходят именно соотечественники, считает телеведущая и сваха Роза Сябитова. По ее словам, переданным LIFE.ru, хороший генофонд в виде женского и мужского начала не должен уходить из страны.

Я не работаю за рубежом, потому что я считаю, что российским женщинам подходят только российские мужчины, и, соответственно, наоборот. И я за то, чтобы генофонд, хороший генофонд в виде женского и мужского начала, не уходил из России, — заявила Сябитова.

Ранее Сябитова отметила, что женщины особенно тянутся к мужчинам, обладающим финансовой независимостью, сильным характером и умением брать на себя ответственность. При этом Сябитова подчеркнула, что не считает зазорным поведение так называемых подкаблучников, ведь, по ее мнению, оно чаще всего связано с уважением к своим партнершам.