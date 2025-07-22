Старообрядцы и староверы: в чем разница?

Старообрядцы и староверы: кто они? Чем отличаются? Как крестятся двумя перстами и почему это было смертельно опасно? Глубокий раскол XVII века в Русской церкви не только разделил верующих, но и породил уникальную культуру, сохранившую древние обряды и уклад. Мы расскажем историю разделения, суть отличий в богослужении и традициях, как сегодня живут последователи протопопа Аввакума.

История раскола Русской православной церкви

Церковный раскол 1650-х годов стал поворотным моментом в истории русского православия. Его истоки лежат в преобразованиях, осуществленных патриархом Никоном и поддержанных царем Алексеем Михайловичем в 1653–1660 годах. Главной целью было привести русские богослужебные книги и обряды в соответствие с образцами, считавшимися эталонными. Никон, опираясь на новопечатные греческие книги, ввел изменения, казавшиеся ему незначительными: исправление текстов молитв, замену земных поклонов поясными, введение троекратного пения «Аллилуйя» вместо двойного и, самое принципиальное, замену двоеперстного крестного знамения на троеперстное.

Эти нововведения встретили яростное сопротивление группы священников во главе с протопопом Аввакумом. Они утверждали, что изменения разрушают сложившуюся за века «святую старину» православия, берущую начало от времен становления восточного христианства. Церковные соборы 1656 и 1667 годов объявили приверженцев старой веры еретиками. Начались жестокие гонения: последователей старых обрядов казнили, ссылали, сжигали в срубах, как произошло с самим Аввакумом в XVII столетии. Преследования продолжались в разных формах вплоть до Указа о веротерпимости 1905 года, изданного императором Николаем II.

Памятник старообрядцу протоиерею Аввакуму Петрову Фото: Shutterstock/FOTODOM

Терминология: «старообрядцы» или «староверы»?

Возникает закономерный вопрос: существует ли отличие между старообрядцами и староверами? Исторически те, кто был против реформ Никона, называли себя староверами, подчеркивая верность исконной вере. Понятие «старообрядцы» появилось позднее, в конце XVIII века, в официальных документах светской и церковной власти. Оно акцентировало внимание на обрядовой стороне (обряд как внешняя оболочка веры). Сегодня эти термины используются как синонимы для обозначения всех, кто сохраняет дореформенные практики.

Как крестятся старообрядцы?

Двоеперстие — самый узнаваемый и символически значимый обряд старообрядчества. Складывание пальцев для крестного знамения имеет глубокую богословскую символику: указательный и средний пальцы, вытянутые вместе, символизируют две природы Христа — божественную и человеческую. Пальцы, которые не участвуют в двоеперстии, прижаты к ладони, что также имеет значение: сложенные вместе пальцы отождествляются с божественной и человеческой природой Христа.

Свидетельства того, что в XI–XII веках церковь знала преимущественно двуперстие, что подтверждается и древними иконными изображениями (мозаики и фрески XI–ХIV веков), собрал историк Русской церкви Евгений Голубинский. Для старообрядцев отказ от двуперстия и переход на троеперстие (символизирующее Троицу) стал видимым знаком отступничества официальной церкви от истинной веры, поводом для готовности идти на страдания и смерть.

История раскола Русской православной церкви Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Отличия в богослужении и традициях

Старообрядчество сохранило комплекс уникальных обрядовых и бытовых обычаев, уходящих корнями в допетровскую Русь.

Помимо двуперстия, последователи старой веры сохраняют монодическое знаменное пение, записываемое особыми знаками — «знаменами» или «крюками». Ходы совершаются посолонь (по солнцу), символизируя движение навстречу Христу — «Солнцу Правды». В реформированной церкви ходят противосолонь (против солнца). Имя Спасителя пишут и произносят как «Исус», считая написание «Иисус» (с двумя «и») никоновским искажением, хотя лингвистически оба варианта имеют обоснование в передаче греческого оригинала. Признают только восьмиконечный крест, часто с надписью «Царь Славы» на табличке, в отличие от четырех- и шестиконечных крестов в новообрядчестве. Нательный крест обычно без изображения Христа, так как считается личным крестом верующего.

Старообрядческие общины известны строгим аскетическим бытом. Во многих консервативных общинах (особенно у беспоповцев) отказ от современных благ — телевизоров, интернета, бытовой техники является нормой. Под запретом алкоголь и табак. Основа жизни — молитва (не менее 5 раз в день), трудолюбие (халтурная работа считается грехом) и многодетная семья.

Трудовая этика старообрядцев, их честность и надежность в деловых отношениях часто отмечаются как фактор их материального благополучия как в России, так и за рубежом. Брак вне своей веры крайне затруднен. Календарь старообрядцы используют юлианский, праздники и посты отмечают в соответствии с древними уставами.

Старообрядчество делится на два основных течения. Поповцы признают необходимость трехчинной иерархии (епископ, попечитель, диакон) и полноту обрядов. РПСЦ (Русская православная старообрядческая церковь) с центром в Москве — крупнейшая организация старообрядцев. Беспоповцы (поморцы, федосеевцы, часовенные и др.) полагают, что благодатное священство исчезло после реформ Никона. Таинства крещения и покаяния совершают миряне, от некоторых таинств (например, брака у федосеевцев) отказались, считая их утраченными. Единоверцы — особый статус: это старообрядческие приходы, воссоединившиеся с РПЦ в 1800 году, но сохранившие дореформенные обряды.

Как крестятся старообрядцы? Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Где живут старообрядцы сегодня?

Несмотря на столетия гонений, старообрядческие общины сохранились и даже переживают определенное возрождение. В нашей стране их количество по некоторым оценкам составляет свыше 2 миллионов человек. Наиболее крупные расположены в средней полосе России, в Поволжье, на Среднем Урале, на юге страны, в Забайкалье и на Северо-Западе. Известны своим традиционным укладом поселения старообрядцев в Сибири, например, Ярцево на Енисее (Красноярский край), где жители живут исключительно плодами своего труда и рыболовством, строго соблюдая запреты на современную технику и развлечения. Значительные группы старообрядцев (потомки бежавших от преследований) живут за рубежом: в Румынии, Молдавии, США, Канаде, странах Латинской Америки (например, крупная община «Колониа-Русса» или Масса-Пе в Боливии с 400–450 жителями). Сплоченность, трудолюбие, честность и ориентация на долгосрочные проекты часто делают их экономически успешнее местного населения.

Почему их называют «раскольниками»?

Термин «раскольники» (от «раскол») — это официальное наименование, данное старообрядцам государственной и синодальной церковью в XVII–XIX веках. Он несет негативную, обвинительную окраску, возлагая вину за разделение церкви именно на приверженцев старых обрядов, уподобляя их еретикам. Сами старообрядцы категорически отвергают это название и считают, что раскол учинила официальная церковь, отступив от древнего благочестия. Для них истинными раскольниками были Никон и его последователи.

Где живут старообрядцы сегодня? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Они называют себя староверами, древлеправославными христианами, подчеркивая преемственность с крещением Руси. Термин «старообрядцы», как более нейтральный, закрепился в официальном языке к концу XIX века и стал общеупотребительным, хотя и не всеми внутри движения принимался безоговорочно.

Отношение современной РПЦ к старообрядчеству значительно смягчилось. В 1929 году Синод РПЦ, а в 1971 году — Поместный Собор официально сняли анафемы с приверженцев старых обрядов. Была создана комиссия по диалогу. Однако единства до сих пор нет. Как правило, старообрядцы считают себя православными, а РПЦ квалифицируют как новообрядцев или никониан, не имеющих благодатных таинств (кроме крещения у поповцев). Двери для возвращения через покаяние и миропомазание в РПЦ открыты, существуют единоверческие приходы, но массового возвращения не происходит.

Старообрядцы — это живой памятник русской духовности и культуры допетровской эпохи. Несмотря на внутреннюю раздробленность, они сумели сохранить уникальные традиции, язык богослужения (церковнославянский в дореформенном изводе) и строгий уклад жизни, пронеся их через века гонений. Их история — это история верности своим убеждениям перед лицом давления государства и официальной церкви.