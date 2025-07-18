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18 июля 2025 в 18:07

В РПЦ отказ от рождения детей приравняли к греху

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отказ от рождения детей приравнивается к греху, пишет ИА ЕЛЬ со ссылкой на представителя Русской православной церкви. По словам священника, такое поведение расценивается как отступление от Божьей заповеди.

Нежелание исполнять эту Божью заповедь будет приниматься за грех, — подчеркнул священнослужитель.

Представитель РПЦ добавил, что стремление «пожить для себя» в христианской традиции означает обречь себя на одиночество в вечности, лишившись даже Божественного присутствия. Он также отметил, что каждый человек призван реализовать Божий замысел — создать семью, воспитать потомство и в будущем стать не только родителем, но и бабушкой, дедушкой или прародителем.

Ранее священник Песоченской епархии Владислав Береговой заявил, что РПЦ с осторожностью относится к вопросу рождения детей с помощью ЭКО после смерти отца, поскольку это может нарушать святость супружеских отношений. По его словам, церковь не одобряет использование донорского генетического материала.

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