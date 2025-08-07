Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 22:53

Пассажиров аварийно севшего в Астрахани самолета отправили домой

Пассажиров севшего в Астрахани самолета отправили в Сочи резервным бортом

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот» Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиры рейса Москва — Сочи, совершившего экстренную посадку в Астрахани, продолжили путь на резервном самолете, передает ТАСС. Он вылетел в курортный город в 19:57 по московскому времени. Инцидент произошел из-за сработавшей сигнализации на борту.

Резервный самолет авиакомпании для отправки пассажиров в пункт назначения прибыл в астраханский аэропорт <…> далее по маршруту в Сочи борт вылетел,говорится в сообщении пресс-службы астраханского аэропорта.

Предварительно сообщалось о незначительном задымлении в багажном отсеке воздушного судна Airbus A321. Наземные службы оперативно встретили лайнер. Пассажиры были сняты с рейса, и представители перевозчика обеспечили им обслуживание в полном соответствии с федеральными авиационными правилами.

Для доставки людей в пункт назначения авиакомпания оперативно направила резервный борт. Уральская транспортная прокуратура, контролировавшая ситуацию, подтвердила, что все необходимые пассажирам услуги были предоставлены в полном объеме согласно установленным правилам.

Ранее в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» заявили, что Airbus A321 вынужденно совершил посадку в Астрахани после срабатывания аварийной сигнализации на борту. По информации правоохранителей, причиной экстренной посадки стало небольшое задымление внутри багажного отсека.

