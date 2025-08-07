Госдеп туманно ответил на возможность встречи Трампа и Путина Госдеп не стал уточнять, встретится ли Трамп с Путиным без диалога с Зеленским

Администрация США не дала четкого ответа, состоится ли двусторонняя встреча президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным без участия украинского главы Владимира Зеленского. На запрос журналистов представитель Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что детали графика следует уточнять в Белом доме.

Наша конечная цель — положить конец этому конфликту, усадить стороны за стол переговоров, обеспечить прекращение огня, а также долгосрочный и прочный мир, — подчеркнул Пиготт.

При этом он избежал комментариев о возможных переговорах госсекретаря США Марко Рубио с российским коллегой Сергеем Лавровым для подготовки саммита. Также он воздержался от прогнозов на случай провала переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном.

Представитель Госдепа отметил, что текущая политика США направлена на прекращение кровопролития. Вопрос о формате возможной встречи глав государств остается открытым.

До этого Трамп отметил продуктивность состоявшегося визита своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, выразив уверенность в высокой вероятности скорого завершения конфликта на Украине. Одновременно с этим госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил о возможном телефонном разговоре Трампа и президента России в ближайшие дни, не исключив и их личной встречи.