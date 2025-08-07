Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 22:58

Госдеп туманно ответил на возможность встречи Трампа и Путина

Госдеп не стал уточнять, встретится ли Трамп с Путиным без диалога с Зеленским

Госдепартамент США Госдепартамент США Фото: Shutterstock/FOTODOM

Администрация США не дала четкого ответа, состоится ли двусторонняя встреча президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным без участия украинского главы Владимира Зеленского. На запрос журналистов представитель Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что детали графика следует уточнять в Белом доме.

Наша конечная цель — положить конец этому конфликту, усадить стороны за стол переговоров, обеспечить прекращение огня, а также долгосрочный и прочный мир, — подчеркнул Пиготт.

При этом он избежал комментариев о возможных переговорах госсекретаря США Марко Рубио с российским коллегой Сергеем Лавровым для подготовки саммита. Также он воздержался от прогнозов на случай провала переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном.

Представитель Госдепа отметил, что текущая политика США направлена на прекращение кровопролития. Вопрос о формате возможной встречи глав государств остается открытым.

До этого Трамп отметил продуктивность состоявшегося визита своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, выразив уверенность в высокой вероятности скорого завершения конфликта на Украине. Одновременно с этим госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил о возможном телефонном разговоре Трампа и президента России в ближайшие дни, не исключив и их личной встречи.

Госдеп США
Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярная российская поп-исполнительница внесена в базу «Миротворца»
Стало известно, в каких случаях употребление кофе может быть опасно
В аэропорту российского города введены временные ограничения
Рассекречена двухэтапная схема обмана россиян мошенниками
Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга
Владивосток «подвинулся» из-за землетрясения на Камчатке
Террористы «Крокуса» могли планировать вторую атаку
Назван способ выявить порядочного работодателя на этапе выбора вакансии
Иностранного волонтера уволили за помощь Донбассу
Пробка перед Крымским мостом постепенно рассасывается
В России начнут действовать новые правила продажи смартфонов
Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ
Минобороны России получило партию наземных военных дронов
Трамп может найти «пристанище» для задержанных мигрантов
США удвоили награду за «голову» латиноамериканского президента
Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 августа, облегчение близко
Россия готова к сотрудничеству с одной из европейских стран
Макрон и Зеленский обсудили прекращение огня на Украине
В РАН пояснили, нужно ли закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.