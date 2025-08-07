Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
OpenAI презентовала новую модель ИИ для ChatGPT

Компания OpenAI выпустила самую мощную версию нейросети GPT-5

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

OpenAI совершила прорыв, официально представив GPT-5 — новейшую и самую мощную версию своей нейросети. По словам главы компании Сэма Альтмана, эта модель совершает качественный скачок в интеллекте.

Разработчики обещают, что GPT-5 обеспечивает существенно более точные рассуждения, обладает расширенной долговременной памятью и значительно реже генерирует недостоверную информацию или «галлюцинации». Нейросеть активнее признается, если не знает ответа. Безопасность модели подтверждена масштабным тестированием — более 5000 часов оценок.

Если GPT-3 напоминал школьника, а GPT-4 — студента колледжа, то GPT-5 похож на эксперта с докторской степенью, — отметил Сэм Альтман.

Новая версия будет интегрирована прямо в ChatGPT. Бесплатные пользователи получат доступ к GPT-5, но с ограниченным числом запросов. После исчерпания лимита чат будет переключаться на более простую модель.

Через API предложат выбор из трех вариантов: полный GPT-5, GPT-5 mini или GPT-5 nano. Пользователям также станут доступны настройка цвета интерфейса и выбор стиля общения: «Циник», «Робот», «Слушатель» или «Ботаник».

Ранее норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен показал, как разгромил ChatGPT в шахматной партии. Он опубликовал скриншоты переписки с ботом. По снимкам видно, что Карлсен не потерял ни одной фигуры и полностью доминировал на доске. В конце игры он попросил чат-бота оценить свой уровень. Тот выдал рейтинг 1800–2000, хотя реальный рейтинг Карлсена — 2839.

