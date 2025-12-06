Исчез скандально известный борец с ИИ

ТИЭФ'25
06 декабря 2025

Предупреждавший об угрозах ИИ активист Киршнер бесследно пропал в США

Активист Сэм Киршнер из США, выступавший против технологий искусственного интеллекта, пропал примерно две недели назад, сообщает The Atlantic. Он является одним из основателей движения Stop AI, добивавшегося полного запрета на разработку искусственного сверхинтеллекта.

Новый руководитель Stop AI Мэттью Холл сообщил, что Киршнер нередко вступал в споры с участниками движения, особенно во время подготовки очередной акции. По его словам, активист добивался доступа к финансам организации и даже несколько раз нанес ему удары, а затем принес извинения.

Участники обратились в полицию. Дело в том, что Киршнер даже не пришел на назначенное заседание суда по делу о его февральском задержании, когда он перекрывал вход в офис одной из компаний, работающих в сфере ИИ.

Когда участники движения приехали к его дому, они нашли жилье незапертым и без каких-либо следов присутствия хозяина. После повторного обращения в полицию активисты уведомили несколько компаний, работающих над ИИ-технологиями, что местоположение Киршнера неизвестно и он может представлять угрозу. Знакомые Киршнера допускают, что он может жить в палатке. Известно, что Киршнер забрал велосипед, но оставил ноутбук и смартфон.

Ранее уфолог и блогер Валентин Дегтерев заявил, что российский турист Сергей Усольцев, пропавший в тайге Красноярского края вместе с супругой Ириной и пятилетней дочерью, хотел отправиться на перевал Дятлова. По его словам, мужчина искал некий артефакт, дарующий вечную жизнь.

