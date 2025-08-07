Двух несовершеннолетних сестер выпороли плетками прямо на квесте В Перми две девочки 11 и 14 лет получили травмы при прохождении квеста

В Перми две сестры 11 и 14 лет получили травмы на квесте, где их били плетками и таскали за волосы, сообщает Properm.ru. По словам матери пострадавших, все произошло 6 августа в квест-руме Black Quest.

Как рассказала женщина, актеры квеста били детей плетками, таскали за волосы, угрожали ножом и электрошокером. Младшая девочка получила травму шейного отдела позвоночника и была вынуждена носить специальный воротник после обращения в травмпункт. По словам матери, это произошло, когда дочь подняли за волосы.

Родители детей написали заявление в полицию. Организаторы квеста свою вину отрицают и утверждают, что родительница выбрала контактную игру, подразумевающую появление синяков, ссадин или царапин.

В региональном СК сообщили, что устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и назначили проведение судебных экспертиз.

Ранее суд в Москве дал два года условно актеру квеста, который ранил кухонным ножом несовершеннолетнюю посетительницу. Актер схватил девушку за руку и ударил по пальцам, пытаясь «добавить страха». Пострадавшая получила перелом фаланги и серьезную травму ногтя, ее госпитализировали и прооперировали. Сотрудники квеста пытались скрыть случившееся.