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24 июля 2025 в 06:35

Актер квеста в Москве вжился в роль и пырнул ножом посетительницу

Актер квеста в Москве получил условный срок за удар клиентки ножом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Суд в Москве приговорил к условному сроку актера квеста, который в июле 2024 года ударил кухонным ножом по пальцам несовершеннолетней посетительницы, передает РИА Новости. Инцидент произошел во время посещения компанией друзей квеста, основанного на известном фильме ужасов.

Актер хотел «добавить страха» девушкам и взял нож, попросив одну из посетительниц положить руку на стол. Он схватил ее за запястье и, закрыв обзор телом, ударил по пальцам. Экспертиза установила, что у девушки была сломана фаланга пальца с расхождением отломков, а также поврежден ноготь — это квалифицировали как средний вред здоровью.

После инцидента сотрудники квеста оказали первую помощь, но отговаривали девочку рассказывать о происшествии родителям или полиции, предлагая говорить, что она сама прищемила палец. Чтобы загладить ситуацию, им перевели деньги на карту, якобы на покупку косметики. Тем не менее родители узнали о происшествии, девочку госпитализировали и прооперировали. Потерпевшая в суде рассказала, что до сих пор ощущает боль, а один из пальцев не сгибается до конца.

Актер признал за собой действия, но не считал их умышленными. Суд приговорил его к двум годам условно с испытательным сроком и назначил компенсацию потерпевшей.

Ранее конфликт между двумя школьниками из Первоуральска, приехавшими в Москву на экскурсию, закончился ножевым ранением в гостинице «Космос». Инцидент произошел после ссоры из-за шутливой фотографии.

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