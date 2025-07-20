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20 июля 2025 в 03:59

Подросток ударил ножом товарища во время отдыха в Москве

Mash: подросток ударил ножом товарища на территории гостиницы «Космос» в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Конфликт между двумя школьниками из Первоуральска, приехавшими в Москву на экскурсию, закончился ножевым ранением в гостинице «Космос». Инцидент произошел после ссоры из-за шутливой фотографии, пишет Telegram-канал Mash.

По данным источников, один из подростков попытался сделать смешной снимок товарища, чтобы отправить его девушкам. Это спровоцировало драку, в ходе которой обидчик достал привезенный с собой нож.

При этом нож, как рассказал нападавший, он взял с собой в гостиницу намеренно. С помощью него он собирался резать колбасу для бутербродов.

Пострадавший подросток получил неглубокие порезы и был доставлен в больницу. Его состояние не вызывает опасений. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ведется проверка по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что тюменский областной суд вынес приговор двум мигрантам, которые до смерти забили палками своего связанного родственника, а после расчленили его. Все произошло в августе 2022 года, когда фигуранты решили отомстить своему общему родственнику, который оскорбил членов их семей. Мужчины получили 15,5 и 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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Москва
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