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18 июля 2025 в 20:59

Два мигранта до смерти забили палками мужчину и расчленили его

В Тюмени мигрантов осудили на 15 лет за расчлененного родственника

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тюменский областной суд вынес приговор двум мигрантам, которые до смерти забили палками своего связанного родственника, а после расчленили его, сообщает региональная объединенная пресс-служба судебной системы. Мужчины получили 15,5 и 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил Мухамаджону Рахимову 15 лет лишения свободы, Холмахмаду Екубову — 15 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Все произошло в августе 2022 года, когда фигуранты решили отомстить своему общему родственнику, который оскорбил членов их семей. Они сначала напоили мужчину, а потом завели в квартиру, где начали жестоко избивать палкой. Затем жертву связали, а рот заткнули тканевыми салфетками. Потерпевший скончался на месте. Мигранты решили избавиться от следов преступления.

При помощи ножа совместно отделили конечности и голову потерпевшего от туловища, упаковали их в полимерные пакеты и по отдельности разместили на территории г. Тюмени и Тюменского района, — отметили в пресс-службе.

Помимо внушительного срока в колонии строгого режима, фигурантам назначили выплату компенсации морального вреда. Судья удовлетворил гражданский иск отца погибшего и взыскал денег на общую сумму 2,5 млн рублей.

Ранее в Сети появилось видео с детской площадки в подмосковной Балашихе, которая была занята девушками в хиджабах. На кадрах запечатлена группа женщин, одетых в соответствии с традициями, принятыми у ряда народов, исповедующих ислам. При этом некоторые носили абсолютно черную одежду. Как минимум на одной из них был одет никаб, полностью скрывающий лицо.

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