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18 июля 2025 в 13:58

Занятая женщинами в хиджабах детская площадка в Подмосковье попала на видео

Жителей Балашихи встревожили девушки в платках и никабах на детской площадке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Детская площадка в подмосковной Балашихе, занятая девушками в хиджабах и попавшая на видео, привлекла внимание Telegram-канала «Царьград». Отмечается, что в странах Средней Азии, в частности, Узбекистане, женщинам на официальном уровне запретили закрывать лицо в общественных местах.

На видеозаписи запечатлена группа женщин, одетых в соответствии с традициями, принятыми у ряда народов, исповедующих ислам. При этом некоторые носят абсолютно черную одежду. Как минимум на одной из них никаб, полностью скрывающий лицо.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о запрете носить никабы в общественных местах. Закрывать лицо одеждой разрешается лишь в исключительных случаях: если это предусмотрено законом, связано с выполнением служебных обязанностей, обусловлено медицинскими причинами, необходимостью защиты от плохих погодных условий, мерами гражданской обороны или участием в спортивных и культурных мероприятиях.

До этого аналогичный закон приняли в Киргизии. За ношение одежды, затрудняющей идентификацию граждан, полагаются штрафы: нарушители будут платить 20 тысяч сомов (около 23 тысяч рублей). Правила не распространяются на тех, кто закрывает лицо одеждой из-за работы.

Подмосковье
детские площадки
Балашиха
хиджабы
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