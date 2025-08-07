Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 22:59

Президент ОАЭ после встречи с Путиным подвел ее итог на русском

Президент ОАЭ Аль Нахайян написал об итогах встречи с Путиным на русском языке

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и Владимир Путин Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Артём Геодакян/ТАСС

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве опубликовал пост на русском языке. Его сообщение появилось в социальной сети X.

Встреча лидеров состоялась в российской столице, где основное внимание они уделили стратегическому партнерству двух стран. Шейх Аль Нахайян акцентировал готовность ОАЭ совместно решать мировые проблемы ради общего блага, стабильности и процветания всех стран и народов. Он продублировал пост на арабском и английском, но русскоязычная версия стала особым жестом внимания.

Сегодня я встретился с президентом Владимиром Путиным в Москве, где мы обсудили стратегическое партнерство между ОАЭ и РФ и возможности его развития на благо наших стран, — написал шейх.

Ранее арабский лидер заявил, что отношения между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами развиваются в последнее время ускоренными темпами. Как отметил Аль Нахайян, торговые взаимоотношения между Москвой и Абу-Даби вышли на новый уровень — объем взаимной торговли достиг $11,5 млрд (922 млрд рублей). Одновременно развивается и сотрудничество со странами Евразийского региона, где совокупный товарооборот уже превысил $30 млрд (2,4 трлн рублей).

ОАЭ
Россия
Владимир Путин
переговоры
