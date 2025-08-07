Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 22:50

Стало известно о слежке шпионом СБУ за генералом ВКС РФ перед покушением

Агент СБУ Кучер осуществлял слежку при подготовке покушения на генерала ВКС РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Второй Западный окружной военный суд приговорил украинца Виктора Кучера к 20 годам колонии за подготовку покушения на командующего дальней авиацией ВКС РФ, передает ТАСС. Действуя как агент СБУ, он следил за генералом и собирал о нем данные по заданию украинских спецслужб.

Согласно материалам дела, Кучер в 2023 году по заданию куратора искал в интернете открытые сведения о генерале, его автомобиле и мероприятиях с его участием. Он лично выезжал на места возможного появления военачальника для визуальной разведки.

Кучер <…> осуществлял поиск открытых сведений о возможном присутствии на благотворительном концерте, проводимом в Государственном Кремлевском дворце 6 декабря 2023 года. Затем Кучер 10 ноября 2023 года проследовал на автомобиле к одному из мест вероятного нахождения командующего, где осуществлял визуальное наблюдение прилегающей территории и ее видеозапись, — говорится в документах.

Суд установил, что Кучер получил от кураторов микроавтобус и GPS-трекер, с помощью которых отслеживал передвижения генерала. Весной 2024 года он извлек из тайника в Подмосковье взрывное устройство массой почти 500 граммов (С-4) и детонатор. При задержании после закладки сим-карт в тайник он вину не признал. Приговор еще не вступил в силу, защита планирует апелляцию.

Ранее в Тульской области возбудили уголовное дело в отношении двух 17-летних подростков, подозреваемых в совершении диверсионного акта. В следственном управлении СК РФ заявили, что задержанные 24 июля вблизи железнодорожной станции Алексин подожгли релейный шкаф.

