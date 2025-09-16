Составлен список звездных пар с огромной разницей в возрасте

Браки, где один из супругов значительно старше другого, всегда вызывают интерес. Многие считают, что в таких союзах на первом месте стоят корыстные мотивы, а не настоящие чувства. Список союзов с огромной разницей в возрасте — в материале NEWS.ru.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Уроженка Тулы Татьяна Брухунова впервые встретилась с Евгением Петросяном в середине 2000-х годов. Будучи студенткой Московского университета культуры и искусств, начала работать помощницей директора Театра эстрадных миниатюр Петросяна.

В 2018 году Брухунова поделилась своими наблюдениями о том, что брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко к тому моменту уже не имел перспективы.

По словам Брухуновой, она не была причиной расставания звездной пары, хотя отношения завязались еще до их развода. Петросян и Степаненко развелись после 33 лет брака в ноябре 2018-го. В декабре 2019 года 74-летний юморист женился на 30-летней Татьяне Брухуновой.

В союзе с Брухуновой у юмориста родились еще двое детей: сын Ваган появился на свет в 2020-м, его сестра Матильда — в 2023-м.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Актриса Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский встретились в лифте сочинской гостиницы «Жемчужина». В 1996 году они оба прибыли на кинофестиваль «Кинотавр». Ей было всего 22 года, ему — 58.

Высоцкая тогда только начинала актерскую карьеру. Она работала в Белорусском академическом театре имени Янки Купалы в Минске. На момент встречи Юлия уже развелась с первым мужем, однокурсником по Белорусской государственной академии искусств и будущим режиссером Анатолием Котом, а Кончаловский все еще был женат на дикторе Ирине Мартыновой.

Отношения завязались внезапно. Уже через два дня Кончаловский позвал Юлию в поездку в Стамбул. Высоцкая знала, что режиссер женат, поэтому не строила планов о совместном будущем. Однако позднее Кончаловский развелся с Мартыновой и предложил Высоцкой выйти за него замуж. Для него это был уже пятый брак.

Многие подозревали Высоцкую в неискренности, обвиняли в жадности к деньгам и славе.

Артистка в ответ на это отмечала, что, если бы ее интересовала только выгода, она бы «могла закрутить роман с Марком Рудинштейном».

Мик Джаггер и Мелани Хэмрик

Отношения музыканта Мика Джаггера и Мелани Хэмрик, танцовщицы Американского театра балета, начались в 2014 году. Летом 2016-го стало известно, что девушка беременна восьмым ребёнком Джаггера.

В 2023 году Джаггер обручился с Хэмрик накануне своего 80-летия. Разница в возрасте между влюбленными составляет 43 года.

Александр Цекало и Дарина Эрвин

Дарина Эрвин стала четвертой женой известного телеведущего, продюсера и режиссера Александра Цекало. Их знакомство состоялось в 2018 году, когда шоумен был женат на Виктории Галушка, сестре Веры Брежневой. В 2019 году пара поженилась в Беверли-Хиллз и переехала в США. Дарина младше Цекало на 29 лет.

Эрвин из Казахстана, она начинала карьеру как модель, актриса и художница, работала в Южной Корее. Когда она эмигрировала в США, сменила фамилию Сапарова на Эрвин. По слухам, Цекало отказался от работы в новой версии шоу «Прожекторперисхилтон» из-за категоричного отношения бывших коллег к юной возлюбленной.

О каких еще звездных парах с большой разницей в возрасте известно

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст познакомился с Софьей во время подготовки Олимпийских игр в Сочи. На тот момент она была его ассистенткой. Долгое время их отношения оставались в тайне, пока в 2017 году девушка не сменила в соцсетях свою девичью фамилию Заика на Эрнст.

Среди политиков также нередки случаи браков, где один из партнеров значительно старше. Например, президент Франции Эммануэль Макрон и Брижит Макрон. Они познакомились, когда Макрону было 15 лет, их разница в возрасте составляет 25 лет.

Американский коллега Макрона Дональд Трамп также сильно старше своей жены Мелании. Разница в возрасте между президентом США и первой леди составляет 24 года.

