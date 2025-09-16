Как сложилась судьба «татушек»: чем сейчас занимаются Катина и Волкова

Группа t.A.T.u. впервые за долгое время даст большой концерт в Москве. Как сложилась жизнь солисток коллектива Лены Катиной и Юлии Волковой, что известно об их гонорарах?

Что известно о предстоящем концерте t.A.T.u.

Концерт «татушек» запланирован на 25 октября. Ожидается, что на мероприятие будет солд-аут, придут около четырех тысяч зрителей. По данным Telegram-канала SHOT, около 30 млн рублей может заработать группа t.A.T.u. на продаже билетов.

По его информации, сейчас на мероприятие куплено более половины пригласительных. Самые дешевые билеты стоят 5 тыс. рублей, наиболее дорогие — 30 тыс. рублей.

Солистки группы Юлия Волкова и Лена Катина, предположительно, могут заработать за концерт около 15 млн рублей, а остальная часть денег с продажи билетов уйдет организаторам, которые предоставят площадку и обеспечат работу технического персонала.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко считает, что t.A.T.u не воссоединится в полной мере из-за отсутствия былой популярности. По его словам, несмотря на возможность высокого заработка от разовых выступлений, дуэт уже не сможет повторить прежний успех.

«Группа t.A.T.u действительно может заработать 30 млн рублей за свое выступление. Я думаю, участницы соскучились по солд-аутам. У певицы Елены Катиной ничего не получалось за последние годы. Она пробовала разные составы, пробовала сама издавать песни, но это оказалось не особо интересно зрителям. То же самое с певицей Юлией Волковой. Я не верю, что группа воссоединится. На мой взгляд, мы увидим в будущем только какие-то разовые выступления. Но даже если они воссоединятся, они не будут пользоваться такой популярностью, которая у них была», — пояснил Рудченко.

По его словам, певицы будут монетизировать наследие и концепцию группы, созданные в прошлом. Он также предположил, что новые совместные проекты исполнительниц не смогут вызвать широкого интереса у аудитории.

В июле стало известно, что t.A.T.u. после воссоединения готова выступать на частных мероприятиях за 10 млн рублей. За указанную сумму Волкова и Катина будут 45 минут петь свои легендарные хиты 2000-х. В райдер артисток входит машина представительского класса не старше трех лет, гримерка и визажист.

Что известно о жизни Катиной и Волковой

После распада группы Юля Волкова начала сольную карьеру. На протяжении нескольких лет она продолжала выпускать новые песни, но ни одна из них не стала хитом. С каждым годом частота выхода новых композиций уменьшалась.

В 2012 году врачи выявили у артистки рак щитовидной железы. Операция прошла с осложнениями, и Волкова едва не утратила голос. После долгого периода восстановления ей пришлось заново учиться петь.

В 2020 году Юлия Волкова прошла через несколько хирургических операций за границей. Она сообщила, что теперь довольна своими вокальными возможностями и может брать нужные ноты. В перерывах между концертами Волкова попробовала себя в политике.

В 2020 году певица призналась, что один из бывших возлюбленных избил ее и сломал челюсть в трех местах.

В 2018-м Волкова вышла замуж, но имя избранника держит в секрете до сих пор.

Лена Катина в 2011 году улетела в США и сняла там студию, чтобы заниматься музыкой сольно.

Артистка, выступавшая под псевдонимом Lena Katina, имела успешную карьеру. Она записывала песни как на русском, так и на английском языках, выступала на концертах за границей и снимала видеоклипы.

В 2022 году Катина вышла замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова. Тогда у девушки уже был сын от рок-музыканта Сашо Кузмановича, с которым они расписались в 2013 году, но в 2019 супруги развелись.

У Спиридонова был диагностирован рак щитовидной железы. Медики помогли миллионеру восстановиться. Сейчас он находится в ремиссии.

