15 сентября 2025 в 08:38

Раскрыт многомиллионный доход t.A.T.u от первого за многие годы концерта

Группа t.A.T.u может заработать 30 млн рублей за свой концерт в Москве

Солистки группы t.A.T.u. Юлия Волкова и Лена Катина (слева направо) Солистки группы t.A.T.u. Юлия Волкова и Лена Катина (слева направо) Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Около 30 млн рублей может заработать группа t.A.T.u. на продаже билетов на свой концерт в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, сейчас на мероприятие куплено более половины пригласительных. Самые дешевые билеты стоят 5 тыс. рублей, а наиболее дорогие — 30 тыс. рублей.

Ожидается, что на мероприятие, которое пройдет в конце октября, будет солд-аут, а придет около четырех тысяч зрителей. Солистки группы Юлия Волкова и Лена Катина, предположительно, могут заработать за концерт около 15 млн рублей, а остальная часть денег с продажи билетов уйдет организаторам, которые предоставят площадку и обеспечат работу технического персонала.

Ранее музыкант Стинг (настоящее имя — Гордон Самнер) опубликовал информацию о предстоящем мировом турне группы t.A.T.u. По его словам, российский коллектив также порадует поклонников новыми треками. Отмечается, что певец принял участие в записи некоторых партий для виниловой пластинки группы.

До этого стало известно, что t.A.T.u. после воссоединения готова выступать на частных мероприятиях за 10 млн рублей. За указанную сумму Волкова и Катина будут 45 минут петь свои легендарные хиты 2000-х. В райдер артисток входит машина представительского класса не старше трех лет, гримерка и визажист.

