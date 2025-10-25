Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 17:58

Музкритик рассказал, как долго продержится воссозданная группа «Тату»

Музкритик Бабичев: «Тату» продержится вместе до первой крупной ссоры

Солистки группы t.A.T.u. («Тату») Лена Катина и Юлия Волкова Солистки группы t.A.T.u. («Тату») Лена Катина и Юлия Волкова Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Поп-группа «Тату» продержится после воссоединения до первой крупной ссоры солисток Юлии Волковой и Елены Катиной, такое мнение выразил в беседе с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, нынешнее решение певиц вновь выступать вместе объясняется финансовой выгодой.

Неизвестно, надолго ли хватит девчонок. Ведь что-то произошло, что они прекратились не только сотрудничество, но и общение. Единичные случаи были — ОИ в Сочи, 15-минутное выступление в Минске. Это воссоединения объясняется финансовой выгодой. Но это воссоединение до первой крупной ссоры, после которой все разрушится как карточный домик. Сейчас такой тренд — зарабатывают на ностальгии, — добавил Бабичев.

Ранее авторы Telegram-канала SHOT допустили, что группа «Тату» может заработать около 30 млн рублей на продаже билетов на свой концерт в Москве. По информации канала, сейчас на мероприятие куплено более половины пригласительных. Самые дешевые билеты стоят 5 тыс. рублей, а наиболее дорогие — 30 тыс. рублей.

До этого стало известно, что t.A.T.u. после воссоединения готова выступать на частных мероприятиях за 10 млн рублей. За указанную сумму Волкова и Катина будут 45 минут петь свои легендарные хиты 2000-х. В райдер артисток входит машина представительского класса не старше трех лет, гримерка и визажист.

