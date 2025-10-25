«Играли в дружбу»: музкритик о признаках наигранности воссоединения «Тату» Музкритик Бабичев усомнился в примирении Волковой и Катиной на концерте «Тату»

Солистки поп-группы «Тату» Юлия Волкова и Елена Катина могли «играть в дружбу» на первом за 15 лет совместном сольном концерте в Москве, предположил музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru. По его мнению, в общении исполнительниц на сцене ощущалась прохлада.

Судя по видео с концерта, могу сказать, что это какая-то игра в дружбу. Если раньше они как-то двигались на одной волне, то вроде бы стоят рядом, работают с залом, потом Юля Волкова тянет руку, хочет взять руку Лены, а та будто либо не обращает внимания, либо не замечает этот момент, потом вроде берет. Но в этом ощущается прохлада, мало искренности в этом, — добавил Бабичев.

Собеседник не исключил, что временное воссоединение выгодно Катиной и Волковой с финансовой точки зрения. Эксперт напомнил, что билеты на концерты «Тату» в Мексике была раскуплены практически мгновенно.

Наверно, с финансовой точки зрения воссоединение необходимо. Мы видим ажиотаж не только в России, а, например, в Мексике, где пройдут четыре концерта, билеты разошлись как горячие пирожки. Есть интерес в Колумбии, Бразилии. В Латинской Америке у группы очень много поклонников. Может, это начало нового витка популярности во всем мире, — подытожил Бабичев.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что группа «Тату» может заработать около 30 млн рублей на продаже билетов на свой концерт в Москве. По информации канала, сейчас на мероприятие куплено более половины пригласительных. Самые дешевые билеты стоят 5 тыс. рублей, а наиболее дорогие — 30 тыс. рублей.