Боязнь сцены, Пугачева и жадный муж: как сейчас живет Татьяна Буланова

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова в интервью журналисту Ксении Собчак назвала себя «тупенькой» и призналась, что боится «звездности». Что она еще рассказала, как высказалась о Владимире Путине?

Что сказала Буланова о Путине и Пугачевой

Татьяна Буланова заявила, что на фоне второй волны популярности не пользуется звездным статусом. По ее словам, настоящие знаменитости — это российский президент Владимир Путин, а также исполнители Дженнифер Лопес, Алла Пугачева и Валерий Леонтьев.

Артистка сообщила, что «не открывает ногами двери» и не позволяет «переступать через других людей». Буланова также отметила, что она часто «готова провалиться сквозь землю», когда оказывается в толпе.

«Я простая, не пафосная точно. Звездность — она от пустоты, и мне очень хочется верить, что я не пустая. Я хоть и говорю, что я тупенькая: у меня нет высшего образования, я не такая начитанная… Я не дура. Но мне нравится быть естественной, такой, какая я есть. Потому что если я буду строить из себя, я тут же рассыплюсь», — пояснила певица.

Буланова добавила, что считает глупыми некоторых коллег, которые демонстрируют пафос. Она вспомнила рэпера Тимати, который ходит с охраной, и предположила, что «его хотят убить».

Татьяна Буланова Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

В каких отношениях Буланова с бывшими мужьями

Татьяна Буланова рассказала, что содержит своих детей сама. Бывший муж футболист Владислав Радимов скрывал от нее зарплату и не помогал финансово. Он выплачивал алименты на сына Никиту до 18 лет, после чего прекратил перечислять деньги и делать подарки. Как написала «Газета.ру», Буланова развелась с легендой «Зенита» после его измены и перестала общаться. При этом Радимов продолжает поддерживать отношения с сыном.

Вспоминая о первом муже Николае Тагрине, Буланова отметила, что, когда тот попытался контролировать ее траты, она предложила иметь отдельные бюджеты. Поводом стала ссора с супругом из-за ее спонтанных покупок.

«Я кучу денег трачу впустую, глупо, но мне от этого кайф. Я ни от кого не хочу зависеть», — призналась артистка.

Она уточнила, что зарабатывает «не миллионы и миллиарды», но распоряжается ими сама. По признанию певицы, даже «если бы она была содержанкой» и могла брать у мужа миллионы, но отчитываться за них, она на такое не пошла бы.

В третьем браке с бизнесменом Валерием Рудневым певица, по ее словам, нашла мужчину, который «не утверждается за ее счет» и которому она полностью доверяет. Буланова не ощущает разницы в возрасте в 19 лет, но при этом «контролирует ситуацию». Артистка пояснила: Руднев быстро нашел общий язык с ее взрослыми сыновьями, отметив, что и сама ни разу не ссорилась с ним за четыре года брака.

Концерт певицы Татьяны Булановой в Парке Яуза, на территории ПКиО «Бабушкинский» в Москве Фото: Кирилл Зыков /РИА Новости

Почему Буланова боится сцены

По словам Татьяны Булановой, она до сих пор не любит излишнего внимания к себе и даже на сцене чувствует себя некомфортно. По этой причине артистка закрыла свои соцсети и делится постами только с близкими людьми. Она также не хочет, чтобы за ее жизнью «следили бывшие».

«Я в этом плане очень упертая. Я часто отказываюсь от мероприятий, которые мне принесли бы дивиденды. Не выхожу на красные дорожки. Не хочу. Я устала и не хочу!» — объяснила певица.

Она также призналась, что не разбирается в моде и слепо доверяет стилистам и визажистам. А еще не контролирует своих танцоров во время выступления и не стремится к сложной хореографии, потому что «очень ленивая».

«Как Бог на душу положит, так все и идет», — с улыбкой сказала Буланова.

А позже добавила, что не считает себя строгим руководителем и «работать в ее коллективе комфортно».

«Поэтому они (танцоры. — NEWS.ru) и работают уже столько лет. И не выгнать их. Уже и так и сяк, а они все работают», — пошутила артистка.

Что же касается нынешнего всплеска популярности из-за смешного танца, то Буланова «ждет, когда это закончится» и не считает своей заслугой. При этом артистка добавила, что искренне посмеялась над комментариями в Сети и назвала движения коллег «поглаживанием полового органа человека». Певица пообещала, что после скандала с «энергосберегающим» танцем участники ее коллектива начнут стараться.

