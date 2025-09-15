Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 14:59

Танцор Булановой раскрыл, кто придумал «энергосберегающий» танец

Танцор Булановой Алалыкин: завирусившийся танец придумал хореограф Берегуля

Концерт певицы Татьяны Булановой Концерт певицы Татьяны Булановой Фото: Кирилл Зыков /РИА Новости

Завирусившийся в Сети танец для хита певицы Татьяны Булановой «Один день» придумал хореограф Дмитрий Берегуля, рассказал танцор артистки Максим Алалыкин во время ее интервью журналистке Ксении Собчак. По его словам, подтанцовке певицы нравятся несложные движения, так как их можно исполнять вместе со зрителями.

На самом деле для танцоров это несложный танец. Понимаете, тут все сложилось — с песней «Один день», с этим танцем. Получилась очень народная добрая история, которая переросла в такой действительно любимый флешмоб в стране. Нам нравится танцевать несложные движения, потому что мы танцуем со зрителями, с теми, кто рядом находится, — поделился Алалыкин.

Танцор отметил, что танец, который в интернете прозвали «энергосберегающим», нельзя назвать старомодным, так как в нем есть хип-хоп-движения. Поначалу, признался Алалыкин, ему было неприятно от такой реакции комментаторов, но вскоре он поменял свое отношение.

Честно, я давно так не смеялся, до слез. Спасибо вам всем, вы замечательные, комментарии замечательные. Это соревнование — кто смешнее на эту тему пошутит. И самое приятное — что насмешки добрые. Спасибо. Я не смеялся так очень давно, — заключил Алалыкин.

Ранее продюсер Павел Рудченко отметил, что успех танцоров Булановой подогрел интерес к творчеству народного артиста России Олега Газманова. По его словам, песня исполнителя «Загулял» также стала популярной из-за тренда на все старое у молодежи.

