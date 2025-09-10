Продюсер объяснил небывалый интерес зумеров к песне Газманова «Загулял»

Успех танцоров певицы Татьяны Булановой подогрел интерес к творчеству народного артиста России Олега Газманову, поделился мнением с NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. По его словам, песня исполнителя «Загулял» также стала популярной из-за тренда на все старое у молодежи.

Внимание зумеров к персоне Олега Газманова подогрели истории Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой. Также сохраняется тренд на все старое, на песни 90-х годов, на особое звучание треков того времени и на некую фриковость. Сейчас выстреливает какой-то необычный материал. Во-первых, он должен быть эмоциональный, а песня «Загулял» как раз такая. Она веселая и близка зумерам, их настроениям, философии. Во-вторых, материал заинтересует, если он будет неординарным. У Газманова в выступлении присутствуют спортивные элементы, и это выбивается из общей массы, — отметил Рудченко.

По мнению продюсера, в будущем интерес к творчеству певца не пропадет. Рудченко уточнил, что увеличившиеся гонорары за выступления — логичный итог, ведь все артисты повышают стоимость на фоне популярности.

Ранее Газманов назвал трогательным событием включение его композиций «Офицеры», «Вперед, Россия» и «Бессмертный полк» в школьную программу в рамках предмета музыки. Артист подчеркнул, что детям нравится исполнять патриотические песни.