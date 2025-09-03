«Он состарился»: Буланова об уходе своего танцора с «расслабленным» стилем Певица Буланова сообщила об уходе своего самого звездного танцора Берегули

Российская певица Татьяна Буланова сообщила, что ставший знаменитым благодаря своим «расслабленным» движениям на одном из концертов танцор Дмитрий Берегуля оставил команду. По ее словам, которые приводит URA.RU, такое решение после 25 лет на сцене принял сам артист.

Он просто состарился, — пошутила Буланова.

До этого певица заявила, что не видела публикаций, в которых пользователи Сети иронизировали по поводу ее подтанцовки из-за возраста артистов и простой хореографии. Что касается самого танцора, то он объяснил, что завоевал сердца зрителей простыми движениями, которые можно легко воплотить. Также Берегуля назвал ключевыми секретами популярности подтанцовки искреннюю любовь к профессии и уважение к публике.

Ранее Буланова прокомментировала повышенный интерес зумеров к ее творчеству. По ее словам, это обусловлено цикличностью в музыке. Знаменитость уточнила, что достаточно спокойно отнеслась ко второй волне популярности. Она отметила, что сейчас песни, попадая в Сеть, при удачных обстоятельствах могут моментально стать узнаваемыми.