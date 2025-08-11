Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 11:32

Танцор из команды известной певицы рассказал о секрете сценического успеха

Танцор из команды Булановой заявил, что зрителей покорили простые движения

Татьяна Буланова Татьяна Буланова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сердца зрителей завоевали простые движения, которые можно легко повторить, рассказал танцор и участник коллектива Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля. В интервью изданию «Петербургу 2» он заявил, что главный секрет популярности подтанцовки — это искренняя любовь к профессии и уважение к публике.

Может быть, кто-то считает наши танцы простыми, но для нас это настоящее искусство. Мы постоянно ищем свежие идеи и не боимся экспериментировать, — отметил Берегуля.

Равнее Буланова призналась, что не видела публикаций, в которых пользователи Сети иронизировали по поводу ее подтанцовки из-за возраста артистов и простой хореографии. По ее словам, она сотрудничает с этими танцорами в течение 25 лет.

До этого Буланова заявила, что рада всплеску популярности своего творчества среди представителей молодого поколения. Композиции «обрели новую жизнь и новых слушателей», подчеркнула певица. Повышенное внимание молодежи приковано к песням, которые были выпущены еще до их рождения, отметила артистка.

Татьяна Буланова
танцоры
артисты
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Несовершеннолетний сын Кадырова станцевал лезгинку с пистолетом на поясе
Невестка Валерии опровергла слухи об избиении сыном певицы
Российские войска взяли под контроль Луначарское в ДНР
Российские военные поразили места сборки и хранения БПЛА ВСУ
«Все хорошо с головой»: Булыкин раскрыл секрет успеха Батракова в РПЛ
Один миллиардер может заставить Чехию откреститься от Украины
В МИД рассказали о реакции Рубио на выход России из моратория по РСМД
В США раскрыли возможное место встречи Путина и Трампа
На Украине начали молиться перед встречей Путина и Трампа
Автоэксперт дал советы, как уберечь машину от появления ржавчины
Филолог заступился за молодежный сленг в словаре
Популярный американский актер-ребенок умер в возрасте 61 года
Тысячи вьетнамских фермеров выселят из-за гольф-клуба Трампа
Гладков посоветовал чиновнику сменить работу за отказ ехать в приграничье
На Западе рассказали о дилемме Зеленского из-за встречи Путина и Трампа
Электроподарок родителей стал фатальным для 10-летнего мальчика
В Госдуме нашли способ остановить вербовку российских пенсионеров Украиной
Торское, Харьков, Яблоновка: хорошие и плохие новости фронта СВО 11 августа
Тысячи туристов застряли в Турции из-за проблем перевозчика
Кошка родила котят в необычном месте столицы
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.