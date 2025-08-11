Танцор из команды известной певицы рассказал о секрете сценического успеха Танцор из команды Булановой заявил, что зрителей покорили простые движения

Сердца зрителей завоевали простые движения, которые можно легко повторить, рассказал танцор и участник коллектива Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля. В интервью изданию «Петербургу 2» он заявил, что главный секрет популярности подтанцовки — это искренняя любовь к профессии и уважение к публике.

Может быть, кто-то считает наши танцы простыми, но для нас это настоящее искусство. Мы постоянно ищем свежие идеи и не боимся экспериментировать, — отметил Берегуля.

Равнее Буланова призналась, что не видела публикаций, в которых пользователи Сети иронизировали по поводу ее подтанцовки из-за возраста артистов и простой хореографии. По ее словам, она сотрудничает с этими танцорами в течение 25 лет.

До этого Буланова заявила, что рада всплеску популярности своего творчества среди представителей молодого поколения. Композиции «обрели новую жизнь и новых слушателей», подчеркнула певица. Повышенное внимание молодежи приковано к песням, которые были выпущены еще до их рождения, отметила артистка.