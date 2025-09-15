Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 12:43

«Девочки уже не те»: продюсер предрек печальное будущее группе t.A.T.u

Продюсер Рудченко: t.A.T.u не воссоединится из-за отсутствия былой популярности

t.A.T.u t.A.T.u Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Группа t.A.T.u не воссоединится в полной мере из-за отсутствия былой популярности, выразил мнение в беседе с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, несмотря на возможность высокого заработка от разовых выступлений, дуэт уже не сможет повторить прежний успех.

Группа t.A.T.u действительно может заработать 30 млн рублей за свое выступление. Я думаю, участницы соскучились по солд-аутам. У певицы Елены Катиной ничего не получалось за последние годы. Она пробовала разные составы, пробовала сама издавать песни, но это оказалось не особо интересно зрителям. То же самое с певицей Юлией Волковой. Я не верю, что группа воссоединится. На мой взгляд, мы увидим в будущем только какие-то разовые выступления. Но даже если они воссоединятся, они не будут пользоваться такой популярностью, которая у них была, — пояснил Рудченко.

По его словам, певицы будут монетизировать наследие и концепцию группы, созданные в прошлом. Он также предположил, что новые совместные проекты исполнительниц не смогут вызвать широкого интереса у аудитории.

Волкова и Катина будут ехать на том материале и той концепции, которая была создана ранее, они будут монетизировать уже созданное творчество. Если они попытаются выпустить новый совместный трек, это не будет настолько интересно, как это было в 2000-х годах. И время изменилось, и девочки уже не те. Сейчас другие герои, другие интересы у современной молодежи. Я думаю, что выступать они будут на частных корпоративах. Сейчас на этом выезжают все звезды 1990-х и 2000-х, — резюмировал Рудченко.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что группа t.A.T.u. может заработать около 30 млн рублей на продаже билетов на свой концерт в Москве. По информации канала, сейчас на мероприятие куплено более половины пригласительных. Самые дешевые билеты стоят пять тысяч рублей, а наиболее дорогие — 30 тысяч рублей.

