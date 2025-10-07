ЕС предрекли потерю авторитета из-за беспомощности в Газе Pais: бездействие ЕС по ситуации в Газе подрывает авторитет объединения

Беспомощность Европейского союза в ситуации с нарушениями Израилем международного права в секторе Газа ведет к масштабной потере авторитета объединения в мире, пишет испанская газета Pais. Как отмечает издание, ЕС практически не предпринял действенных мер против правительства израильского премьер-министра Биньямин Нетаньяху.

Паралич и беспомощность Евросоюза в осуждении атак Израиля на сектор Газа, в результате которых уже погибли более 67 тыс. человек, подрывают его ценности, — говорится в материале.

Даже на символическом уровне ответ европейских стран оказался «ничтожным», подчеркивает газета. Журналисты отмечают, что странам-членам потребовались многомесячные дебаты в Европейском совете лишь для принятия декларации с призывом к прекращению огня.

Ранее президент России Владимир Путин и Нетаньяху во время телефонного разговора обсудили инициативу американского лидера Дональда Трампа по нормализации обстановки в секторе Газа. Глава российского государства подтвердил позицию Москвы в пользу всестороннего урегулирования палестинского вопроса.