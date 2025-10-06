Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 21:09

Стало известно, что обсудили Путин и Нетаньяху во время разговора

Путин и Нетаньяху во время телефонного разговора обсудили план Трампа по Газе

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора обсудили инициативу американского лидера Дональда Трампа по нормализации обстановки в секторе Газа, сообщила пресс-служба Кремля. Президент России подтвердил позицию Москвы в пользу всестороннего урегулирования палестинского вопроса.

Обстоятельно обсуждено текущее развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте выдвинутого президентом США плана по нормализации в секторе Газа. Владимир Путин подтвердил неизменную позицию России в пользу комплексного урегулирования палестинского вопроса на известной международно-правовой основе, — сказано в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что движению ХАМАС грозит полное уничтожение, если оно не согласится передать власть в секторе Газа. По его словам, это станет неизбежным итогом отказа от мирного соглашения. Глава Белого дома отметил, что его план предусматривает освобождение заложников, отказ ХАМАС от власти и полное разоружение в обмен на прекращение израильских операций и освобождение палестинских заключенных.

