07 октября 2025 в 14:07

В Париже прогремел взрыв и загорелся автомобиль

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В центре Парижа автомобиль объяло пламенем сразу после взрыва, передает Parisien. На опубликованных кадрах видно, как в воздух поднимаются клубы темного дыма.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от резиденции подавшего в отставку премьера страны Себастьяна Лекорню. В это время у политика проходила запланированная встреча с коллегами из центрального блока.

Ранее Лекорню исключил возможность своего повторного назначения на пост премьер-министра. Тем не менее он согласился выполнить поручение президента страны Эммануэля Макрона о проведении консультаций с политическими партиями по поводу формирования нового правительства.

Также журналисты сообщили, что политическая ситуация во Франции значительно осложнилась после неожиданного ухода в отставку премьера. Назначенный всего месяц назад глава правительства покинул свой пост спустя несколько часов после формирования нового кабинета министров. При этом эксперт по французской политике Юрий Рубинский отметил, что после ухода Лекорню у Макрона не останется надежной опоры в правительстве.

