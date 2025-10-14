Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 12:48

Лекорню остановит одну реформу во избежание вотума недоверия правительству

BFMTV: премьер Франции Лекорню приостановит пенсионную реформу до 2027 года

Себастьян Лекорню Себастьян Лекорню Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню частично приостановит пенсионную реформу до 2027 года, сообщил телеканал BFMTV. Отмечается, что глава правительства более двух часов обсуждал изменения в пенсионную систему с рабочей группой. Канал добавил, что Лекорню принял решение отложить реформу, чтобы избежать вотума недоверия в парламенте.

В настоящий момент предпочтительной позицией премьер-министра является частичная приостановка пенсионной реформы <…> до 2027 года, — говорится в сообщении.

Ранее Лекорню, переназначенный на этот пост президентом Эммануэлем Макроном 10 октября, не исключил возможности повторной отставки. Такое решение будет принято, если условия для успешного исполнения им своих обязанностей вновь не сложатся.

До этого лидер французской партии «Республиканцы» и временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Брюно Ретайо отказался войти в правительство Лекорню. По его словам, он не намерен участвовать в новом составе кабинета. Премьер уважительно отнесся к этому решению и отметил энергичную работу Ретайо на посту главы МВД.

Франция
Себастьян Лекорню
премьер-министры
реформы
правительства
