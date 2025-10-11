Лекорню допустил повторную отставку

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, переназначенный на этот пост президентом Эммануэлем Макроном 10 октября, не исключил возможности повторной отставки, сообщил еженедельник La Tribune Dimanche. В материале сказано, что такое решение будет принято, если условия для успешного исполнения им своих обязанностей вновь не сложатся.

Возвращение на этот пост не было для меня очевидным. Я подал в отставку в прошлый понедельник, поскольку для [работы во главе правительства] не было условий. Если условия снова не сложатся, то я уйду. Я не намерен заниматься ерундой, — отметил Лекорню.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон вновь доверил пост министра Себастьяну Лекорню. Назначение произошло после парламентских выборов и политических консультаций по формированию нового правительства. Лекорню уже возглавлял правительство страны в течение 27 дней.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал чудовищным отказ нацсобрания запустить процесс по объявлению импичмента президенту страны. Решение было принято на основе воздержания пяти членов «Национального объединения».