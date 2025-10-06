Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 21:46

Уходящий премьер Франции отказался возвращаться на пост

Себастьен Лекорню отказался от повторного назначения премьер-министром Франции

Себастьен Лекорню Себастьен Лекорню Фото: Alexis Sciard/Global Look Press

Подавший в отставку премьер-министр Франции Себастьен Лекорню исключил возможность своего повторного назначения на этот пост, передает газета Le Figaro. Тем не менее он выполнит поручение президента страны Эммануэля Макрона о проведении консультаций с политическими партиями по поводу формирования нового правительства.

Лекорню лично проинформировал главу государства о своем решении, однако Макрон настоял на организации «заключительных переговоров» по политическим вопросам, запланированным на 8 октября. Премьер дал согласие, но подчеркнул, что независимо от итогов «не будет продлевать свои полномочия».

Ранее эксперт по французской политике Юрий Рубинский заявил, что Макрону будет непросто сохранить власть. По его мнению, после ухода Лекорню у президента не останется надежной опоры в правительстве.

До этого глава парламентской фракции партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано заявила, что Макрон должен уйти в отставку. По ее словам, менее чем за год во Франции сменились три премьер-министра.

министры
Франция
отставки
Себастьян Лекорню
