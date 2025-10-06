Президенту Франции Эммануэлю Макрону будет трудно удержаться у власти, заявил специалист по новейшей истории и политике Франции Юрий Рубинский. По словам эксперта, переданным НСН, после отставки премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню у Макрона не останется правительства, на которое он мог бы рассчитывать.

Сейчас ясно, что Макрон остается на посту последний год. Уже в мае 2027 года его заставят уйти. <…> Сейчас будет Генассамблея ООН, которая попытается помочь Макрону продержаться, но делать это ему придется, не имея большинства теперь даже в правительстве, — подытожил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел историческую параллель, касаясь политики Макрона. Он сравнил политика с Наполеоном Бонапартом. Путин предположил, что действия Макрона могут быть мотивированы желанием переключить внимание французского общества с внутренних проблем на внешнюю угрозу.