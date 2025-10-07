Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025

Aurus и ИПФ показали титановые часы за 2 млн рублей с орлом и авантюрином

Премиальные часы Aurus представили на газовом форуме в Петербурге

Фото: NEWS.ru

Элитные часы с золотым корпусом стоимостью почти 2 млн рублей представили на Петербургском международном газовом форуме. Модель выполнена из титана и украшена кольцом из зеленого авантюрина. Созданные в партнерстве бренда Aurus и Императорской Петергофской Фабрики (ИПФ) часы произведены на Петродворцовом часовом заводе.

Ротор часов декорирован ручной гравировкой в виде двуглавого орла, а на центральный щит можно нанести персонализированное изображение — от логотипа Aurus и монограммы до фамильного герба. В коллекции также есть и золотые модели — корпус из розового или белого золота 750-й пробы.

Ранее в России запустили производство одежды премиум-класса под брендом Aurus. Новая компания «Аурус кашемир» станет выпускать мужские и женские коллекции из высококачественного монгольского кашемира с использованием международной кооперации.

Тем временем стало известно, что французский модный дом Louis Vuitton направил в Роспатент три заявки на правовую защиту товарных знаков, относящихся к линии Les Gastons Vuitton. Согласно данным реестра федеральной службы, все документы поступили из Франции 1 октября 2025 года.

