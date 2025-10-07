Aurus и ИПФ показали титановые часы за 2 млн рублей с орлом и авантюрином

Элитные часы с золотым корпусом стоимостью почти 2 млн рублей представили на Петербургском международном газовом форуме. Модель выполнена из титана и украшена кольцом из зеленого авантюрина. Созданные в партнерстве бренда Aurus и Императорской Петергофской Фабрики (ИПФ) часы произведены на Петродворцовом часовом заводе.

Ротор часов декорирован ручной гравировкой в виде двуглавого орла, а на центральный щит можно нанести персонализированное изображение — от логотипа Aurus и монограммы до фамильного герба. В коллекции также есть и золотые модели — корпус из розового или белого золота 750-й пробы.

Ранее в России запустили производство одежды премиум-класса под брендом Aurus. Новая компания «Аурус кашемир» станет выпускать мужские и женские коллекции из высококачественного монгольского кашемира с использованием международной кооперации.

