Louis Vuitton решил официально прописаться в российском правовом поле Louis Vuitton подал три заявки на товарные знаки в Роспатент

Французский модный дом Louis Vuitton направил в Роспатент три заявки на правовую защиту товарных знаков, относящихся к линии Les Gastons Vuitton, передает ТАСС. Согласно данным реестра федеральной службы, все документы поступили из Франции 1 октября 2025 года.

Два логотипа заявлены для защиты по двум классам МКТУ: № 9 (аудиовизуальная и IT-техника) и № 14 (ювелирные украшения, бижутерия, часы и их компоненты, произведенные из драгоценных металлов или с таким покрытием). Название бренда Les Gastons Vuitton зарегистрировано по одному классу МКТУ № 14, который включает аналогичные изделия из благородных металлов.

Ранее в России запустили производство одежды премиум-класса под брендом Aurus. Новая компания «Аурус кашемир» станет выпускать мужские и женские коллекции из высококачественного монгольского кашемира с использованием международной кооперации.

Кроме того, общественная организация «Сорок Сороков» предложила меры по расширению ассортимента женской одежды plus size в России. Активисты направили обращение в Госдуму с просьбой проанализировать ситуацию на рынке и разработать технические регламенты для размерных сеток.