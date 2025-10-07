Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 14:07

Стало известно о помощи жителей Купянска российским бойцам

Mash: жители Купянска помогли ВС РФ зайти в город

ВС РФ ВС РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Члены пророссийского подполья помогли ВС РФ успешно войти в Купянск Харьковской области, пишет Telegram-канал Mash. Благодаря помощи местного населения российские военные выявляли позиции украинских сил и уничтожили установку HIMARS, которую использовали для обстрелов Белгорода. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Канал сообщает, что местные жители содействовали в корректировке ударов, передаче координат позиций врага и помогали провизией. Сейчас их эвакуировали в Белгородскую область. По словам самих бойцов, в городе может оставаться еще около тысячи мирных.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военнослужащие формируют огневой мешок для дислоцированной у Каменки Харьковской области. По его словам, это становится ясно по карте боевых действий.

До этого стало известно о зачистке Отрадного в Харьковской области от украинской армии. По мнению главы российской администрации региона Виталия Ганчева, освобождение села позволит российским войскам расширить контроль вдоль границы. Теперь у ВС России появилась возможность соединиться с действующими на востоке подразделениями.

Купянск
политика
СВО
Харьковская область
