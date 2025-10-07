Марочко заявил, что военные ВС РФ запирают ВСУ в огневой мешок у Каменки

Марочко заявил, что военные ВС РФ запирают ВСУ в огневой мешок у Каменки

Российские военнослужащие формируют огневой мешок для дислоцированной у Каменки Харьковской области группировки Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это становится ясно по карте боевых действий.

Если мы посмотрим на карту боевых действий, то наши военнослужащие продвигаются с Каменки и с Красного Первого в северном направлении, формируя своеобразный огневой мешок, — отметил он.

Ранее пленный солдат ВСУ Святослав Дорош рассказывал, что украинское командование отправляет в штурмовые группы танкистов и техников. По его словам, такое решение было принято из-за больших потерь в Купянске и острой нехватки личного состава.

Также стало известно, что российские военные провели успешную операцию в районе населенного пункта Муравка в Донбассе. Штурмовики организовали засаду для отступающих украинских солдат, лишив противника возможности сообщить командованию о начале штурма. Операция началась после точного попадания FPV-дрона в опорный пункт ВСУ. После этого украинские военные начали отступление.