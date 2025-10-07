Экс-ректору ПсковГУ продлили арест

Псковский городской суд продлил арест Натальи Ильиной, бывшего ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ), до 6 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области. Ильина обвиняется в мошенничестве.

Псковским городским судом продлен по 6 декабря 2025 года срок содержания под стражей бывшего ректора Псков ГУ. В удовлетворении ходатайства обвиняемой и ее защитника об изменении меры пресечения на домашний арест отказано, — говорится в сообщении.

26 сентября было возбуждено еще три уголовных дела в отношении обвиняемой. Они касаются получения ею денежных средств от сотрудников университета.

Ильина наняла фиктивного сотрудника на должность доцента и присвоила больше 10 млн рублей. С 2020 по 2021 годы она помогла своему знакомому получить работу в университете, хотя он фактически не выполнял никаких обязанностей. В период с 2021 по январь 2025 года ему начислялась зарплата и иные выплаты на общую сумму свыше 10 млн. Более 3 млн из этих средств Ильина перевела на свою банковскую карту.

