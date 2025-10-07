Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Суд заочно приговорил телеведущую-иноагента к семи годам лишения свободы

Телеведущая Лазарева получила срок за уклонение от обязанностей иноагента

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресненский суд Москвы заочно признал телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) виновной в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщает ТАСС. Ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.

Суд постановил признать Татьяну Лазареву виновной по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за нарушение два раза в течение одного года) и назначить наказание в виде семи лет в колонии общего режима, — сказала судья.

Ранее стало известно, что прокурор запросил для Лазаревой семь лет колонии. Следствие установило, что в феврале 2025 года Лазарева дважды опубликовала в своем Telegram-канале материалы без отметки об иностранном агенте. Нарушение зафиксировали в Роскомнадзоре и передали материалы правоохранителям.

До этого Лазарева призналась, что хотела бы вернуться в страну и изначально не хотела с ней расставаться. Но когда будет возможно ее возвращение — неизвестно. Особое место в сердце звезды занимает родной город Новосибирск. Телеведущая рассказала, что очень по нему скучает: не столько по пейзажам, сколько по тем чувствам, которые ей довелось там испытать, и по друзьям. О тоске по родному дому и стране она написала, отвечая на вопрос одного из подписчиков.

