06 октября 2025 в 17:15

Назван срок, который прокурор запросил для Лазаревой

Прокурор попросил заочно приговорить Лазареву к семи годам лишения свободы

Татьяна Лазарева Татьяна Лазарева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Прокурор запросил для телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) семь лет колонии, передает ТАСС. Ее обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Прошу признать Лазареву Т. Ю. виновной по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за нарушение два раза в течение одного года), и назначить ей заочное наказание в виде семи лет колонии, — заявила прокурор.

В феврале 2025 года Лазарева дважды опубликовала в своем Telegram-канале материалы без отметки об иностранном агенте. Нарушение зафиксировали в Роскомнадзоре и передали материалы правоохранителям.

Ранее композитор Юрий Лоза высказался о возможном возвращении Лазаревой в Россию. По мнению музыканта, она может задуматься о приезде на Родину из-за финансовых трудностей. Лоза отметил, что телеведущей придется постараться, чтобы убедить россиян в своей искренности.

До этого Лазарева призналась, что мечтает вернуться в Россию. Она рассказала, что скучает по Родине и особенно по родному Новосибирску.

