Лоза предположил, почему Лазарева захотела вернуться в Россию

Композитор и музыкант Юрий Лоза предположил, что телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) хочет вернуться в Россию из-за проблем с деньгами, цитирует его слова aif.ru. Он отметил, что ей нужно предпринять решительные шаги для того, чтобы россияне поверили в ее искренность.

Как она будет убеждать, что хочет вернуться не из-за того, что у нее просто, скажем, закончились деньги? Как она будет убеждать, что не продолжает ненавидеть нас? Ведь Лазарева уехала и говорила, что мы все противные, ужасные, что Россия — кошмарная страна. Какое у нее будет лицо, когда она приедет начнет говорить прямо противоположное? — прокомментировал Лоза.

В декабре 2024 года суд заочно приговорил ее к 6,5 годам колонии по статье об оправдании терроризма. Позже Лазареву вторично заочно арестовали — по делу об уклонении от обязанностей иноагента. Сейчас она находится в международном розыске.

Ранее Лазарева выразила желание вернуться на родину в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). Отвечая на вопрос подписчика, она поделилась тоской по дому и родной стране. Она подчеркнула, что всегда стремилась вернуться в Россию и не планировала надолго покидать ее. Однако пока неизвестно, когда это случится. Телеведущая призналась, что ей не хватает не только местных пейзажей, но и эмоций с воспоминаниями.