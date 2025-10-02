Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 14:38

Лоза предположил, почему Лазарева захотела вернуться в Россию

Лоза допустил, что Лазарева хочет вернуться в Россию из-за безденежья

Юрий Лоза Юрий Лоза Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Композитор и музыкант Юрий Лоза предположил, что телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) хочет вернуться в Россию из-за проблем с деньгами, цитирует его слова aif.ru. Он отметил, что ей нужно предпринять решительные шаги для того, чтобы россияне поверили в ее искренность.

Как она будет убеждать, что хочет вернуться не из-за того, что у нее просто, скажем, закончились деньги? Как она будет убеждать, что не продолжает ненавидеть нас? Ведь Лазарева уехала и говорила, что мы все противные, ужасные, что Россия — кошмарная страна. Какое у нее будет лицо, когда она приедет начнет говорить прямо противоположное?прокомментировал Лоза.

В декабре 2024 года суд заочно приговорил ее к 6,5 годам колонии по статье об оправдании терроризма. Позже Лазареву вторично заочно арестовали — по делу об уклонении от обязанностей иноагента. Сейчас она находится в международном розыске.

Ранее Лазарева выразила желание вернуться на родину в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). Отвечая на вопрос подписчика, она поделилась тоской по дому и родной стране. Она подчеркнула, что всегда стремилась вернуться в Россию и не планировала надолго покидать ее. Однако пока неизвестно, когда это случится. Телеведущая призналась, что ей не хватает не только местных пейзажей, но и эмоций с воспоминаниями.

Юрий Лоза
Татьяна Лазарева
иноагенты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число пользователей MAX превысило 40 млн человек
Дом русского бильярда открылся в Москве
Школьница выстрелила в глаз сверстнице
Приговоренный к смерти преступник вышел из тюрьмы
Минпромторг может расширить список автомобилей для такси
Автоугонщик сбежал от медведя прямо к полиции
Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада
Депутат призвал обязать звезд эстрады посещать психотерапевтов
Стало известно, кого избрали на пост председателя ЛДПР
Каймак — что это такое, с чем его едят? Все секреты балканского деликатеса!
Глава популярной соцсети попытался развенчать миф о прослушке пользователей
СК возбудил уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево
Стало известно, что могло произойти с предсмертной запиской Наговициной
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Отношения с Пугачевой, слова о родине, цена возвращения: как живет Леонтьев
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В МИД отреагировали на критику двугосударственного подхода по Палестине
В Госдуме поставили Гончаренко на место за «дешевые» угрозы в адрес россиян
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя странными сообщениями
В МИД России раскрыли, что стало плевком в адрес ООН
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.