07 октября 2025 в 14:23

В Госдуме оценили идею выплатить пенсионерам недополученные деньги

Бессараб назвала идею перерасчета пенсий работающим пенсионерам малореализуемой

Светлана Бессараб Светлана Бессараб Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Произвести работающим пенсионерам перерасчет и выплатить недополученные с 2016 по 2024 год суммы нужно, но эта задача нереализуема, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, которые приводит Lenta.ru, невозможность такого решения вызвана дефицитным бюджетом.

Нужно произвести эти выплаты, безусловно, но это задача будущего, потому что сегодня бюджет дефицитный. Сегодня эта задача малореализуемая, — поделилась Бессараб.

Она объяснила, что отказ от индексации пенсии работающим пенсионерам был обусловлен намерением поднять пенсии тем, кто не работает. Такое решение позволило поднимать выплаты на тысячу-полторы тысячи рублей в год.

Вы помните, что мы начинали эту реформу в 2016 году? Пенсия была около 15 тысяч, сейчас она уже больше 26 — это средняя страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров. И, наконец, в этом году мы уже проиндексировали пенсию работающим пенсионерам, — обратила внимание депутат.

Ранее в правительство России внесли законопроект о перерасчете страховых пенсий для работающих пенсионеров с 2016 по 2024 год. Документ предполагает осуществить выплату недополученных в соответствии с российским законодательством сумм страховых пенсий за период с 1 января 2016 года до 31 декабря 2024 года.

