Российским пенсионерам могут пересчитать пенсии за восемь лет

Российским пенсионерам могут пересчитать пенсии за восемь лет В Госдуму внесен законопроект о перерасчете пенсии работающим пенсионерам

В правительство РФ внесен законопроект о перерасчете страховых пенсий для работающих пенсионеров с 2016 по 2024 год, передает РИА Новости. Документ, подготовленный депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду», предполагает осуществить выплату недополученных в соответствии с российским законодательством сумм страховых пенсий за период с 1 января 2016 года до 31 декабря 2024 года.

Осуществить перерасчет размера страховых пенсий в соответствии с положениями Федерального закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2024 года, — сказано в тексте.

Ранее кандидат экономических наук Игорь Балынин рассказал, что в ноябре пенсия 80-летних россиян вырастет на 10 тысяч рублей. По его словам, им в 2,15 раза повысят фиксированную выплату к страховой пенсии, она достигнет 19129,40 рубля.

До этого правительство РФ постановило проиндексировать отдельные выплаты военным на 7,6% вместо 4,5%, как было запланировано ранее. Повышение выплат затронет и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.