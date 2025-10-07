Некоторые выплаты военнослужащим проиндексировали на 7,6%

Правительство РФ постановило проиндексировать отдельные выплаты военным на 7,6% вместо 4,5%, как было запланировано ранее. Это говорится в постановлении кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, повышение выплат затронет и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти. А также граждан, уволенных с военной службы, тех, кто проходит или проходил военные сборы или находится в добровольческих формированиях.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что с 1 августа были повышены пенсии для работающих пенсионеров на количество заработанных баллов за 2024 год. Она уточнила, что зарплаты госслужащих с 1 октября были повышены на 7,6%. В целом на индексацию зарплаты госслужащим в бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 млрд рублей. В прошлом октябре военные пенсионеры и госслужащие получали прибавку на 5,1%.

До этого стало известно, что средний размер пенсии по инвалидности в России на 1 июля 2025 года составил 15 734 рубля в месяц. По данным Социального фонда, эта сумма на 250 рублей превышает показатель начала года, зафиксированный 1 января.