В Госдуме заявили о повышении пенсий и зарплат двум категориям россиян Депутат Бессараб: военные пенсии и зарплаты госслужащих вырастут с 1 октября

Пенсии военных и зарплаты госслужащих будут проиндексированы с 1 октября 2025 года, заявила в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она напомнила, что с 1 августа были повышены пенсии для работающих пенсионеров на количество заработанных баллов за 2024 год.

По общим правилам они ограничены тремя баллами. С 1 октября будет повышение военных пенсий и заработных плат госслужащих, то есть бюджетников, — подчеркнула депутат.

Она уточнила, что зарплаты госслужащих будут повышены на 7,6%. В целом на индексацию зарплаты госслужащим в бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 млрд рублей. В прошлом октябре военные пенсионеры и госслужащие получали прибавку на 5,1%.

Ранее Бессараб выразила мнение, что для реализации выплат 13-й пенсии россиянам в федеральном бюджете потребуется найти 1 трлн рублей. Парламентарий отметила, что сейчас это затруднительно из-за дефицита средств.

До этого стало известно, что средний размер пенсии по инвалидности в России на 1 июля 2025 года составил 15 734 рубля в месяц. По данным Социального фонда, эта сумма на 250 рублей превышает показатель начала года, зафиксированный 1 января.