Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 09:18

В Госдуме заявили о повышении пенсий и зарплат двум категориям россиян

Депутат Бессараб: военные пенсии и зарплаты госслужащих вырастут с 1 октября

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пенсии военных и зарплаты госслужащих будут проиндексированы с 1 октября 2025 года, заявила в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она напомнила, что с 1 августа были повышены пенсии для работающих пенсионеров на количество заработанных баллов за 2024 год.

По общим правилам они ограничены тремя баллами. С 1 октября будет повышение военных пенсий и заработных плат госслужащих, то есть бюджетников, — подчеркнула депутат.

Она уточнила, что зарплаты госслужащих будут повышены на 7,6%. В целом на индексацию зарплаты госслужащим в бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 млрд рублей. В прошлом октябре военные пенсионеры и госслужащие получали прибавку на 5,1%.

Ранее Бессараб выразила мнение, что для реализации выплат 13-й пенсии россиянам в федеральном бюджете потребуется найти 1 трлн рублей. Парламентарий отметила, что сейчас это затруднительно из-за дефицита средств.

До этого стало известно, что средний размер пенсии по инвалидности в России на 1 июля 2025 года составил 15 734 рубля в месяц. По данным Социального фонда, эта сумма на 250 рублей превышает показатель начала года, зафиксированный 1 января.

пенсии
выплаты
госслужащие
индексация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в воскресенье, 17 августа: ждать ли сильные ветра и ливни
Одна ложка — и вы в могиле: рецепт хреновины с лесными ягодами
В Рязанской области объявили траур после взрыва с погибшими
Воры за полторы минуты обчистили магазин с ювелирными украшениями на $2 млн
«Потому что нерусский»: Дмитриев о встрече с пугливым медвежонком на Аляске
«Победа России предрешена»: в Индии раскрыли, что произошло на Аляске
«Мне все это противно»: Фетисов ополчился на уехавших из России спортсменов
В России дополнительно выделят 500 млн рублей на одну дорогу
Личинка червя заползла под кожу трехлетнего ребенка на отдыхе в Таиланде
Кому положены льготы на ЖКХ и как их оформить?
Озвучена главная цель переговоров Путина и Трампа на Аляске
Назван «невидимый» способ сэкономить на ремонте квартиры
Россиянам рассказали о тренде на микропенсии у одной категории граждан
Противопоказания для солярия: кому нельзя загорать с искусственным солнцем
Зеленский анонсировал встречу с Трампом
Москва усилила помощь Донецку перед зимним периодом
В Европе созвали срочное заседание из-за саммита России и США на Аляске
Госпошлина за получение водительских прав в России увеличится вдвое
«Похоже, Путин сильно надавил»: на Западе узнали следующий ход Трампа
Трамп назвал настоящего виновника сближения России с Китаем
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.