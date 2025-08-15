В Госдуме оценили идею выплаты 13-й пенсии россиянам

Для реализации выплат 13-й пенсии россиянам в федеральном бюджете потребуется найти 1 трлн рублей, заявила aif.ru член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что сейчас это затруднительно из-за дефицита средств.

Думаю, что те коллеги, которые предлагают реализовать идею о выплате 13-й пенсии, как ответственные политики должны сказать конкретно, из какой статьи бюджета можно перенаправить средства, — прокомментировала депутат.

Ранее в Госдуме предложили компенсировать работающим пенсионерам пропущенные индексации пенсий. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов считает, что механизм компенсации может сократить разрыв между выплатами работающих и неработающих пенсионеров. Депутат предложил рассмотреть поэтапную доплату при выходе на пенсию, которая будет зависеть от количества отработанных лет после последнего перерасчета.