Средний размер пенсии по инвалидности в России вырос в этом году Средняя пенсия по инвалидности в России составляет более 15,7 тысячи рублей

Средний размер пенсии по инвалидности в России на 1 июля 2025 года составил 15 734 рубля в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд. Эта сумма на 250 рублей превышает показатель начала года, зафиксированный 1 января.

Согласно предоставленной информации, работающие инвалиды получают в среднем 15 701 рубль, тогда как неработающие — 15 750 рублей. Таким образом, разрыв в пенсионном обеспечении между этими категориями оказался минимальным и составляет всего 50 рублей.

Представители Социального фонда отмечают, что индексация пенсионных выплат проводится регулярно в соответствии с действующим законодательством. В ближайшее время не ожидается существенного пересмотра подходов к расчету данных выплат.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб объяснила, что сумму на дополнительную, 13-ю пенсию в бюджете России будет трудно найти. Вместе с тем индексировать пенсии крайне необходимо, подчеркнула она.

До этого Социальный фонд России провел ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Автоматическое увеличение выплат с 1 августа затронуло 9,6 млн граждан, продолжавших трудовую деятельность в 2024 году. Прибавка рассчитывалась индивидуально на основе страховых взносов, но была ограничена тремя пенсионными коэффициентами.