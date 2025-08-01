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01 августа 2025 в 13:46

Названо число получивших прибавку к пенсии работающих пенсионеров

СФР: с 1 августа страховые пенсии увеличили 9,6 млн пенсионерам в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальный фонд России провел ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, сообщили в пресс-службе ведомства. Автоматическое увеличение выплат с 1 августа коснулось 9,6 млн граждан, продолжавших трудовую деятельность в 2024 году.

С 1 августа СФР увеличил страховые пенсии тем пенсионерам, которые продолжали трудиться в 2024 году. Перерасчет коснулся 9,6 млн человек. Сумма страховых взносов зависит от заработной платы, поэтому прибавка у каждого работающего пенсионера будет индивидуальна исходя из стоимости пенсионного коэффициента, установленного к выплате, — сказано в пресс-релизе.

Согласно правилам, максимальная прибавка ограничена тремя пенсионными коэффициентами. Председатель фонда Сергей Чирков подчеркнул, что процедура проведена в упрощенном порядке: По его словам, все необходимые выплаты начислят в текущем месяце автоматически согласно принятому графику с учетом сумм увеличения пенсии после перерасчета.

Ранее сообщалось, что в России впервые за последние 10 лет средний размер пенсий женщин оказался выше, чем у мужчин. По состоянию на 1 января 2025 года женщины, состоящие на учете в системе Соцфонда, получали в среднем 23 249 рублей, тогда как мужчины — 23 028 рублей.

Прежде исследователи выяснили, что в первом полугодии 2025 года российские фрилансеры зарабатывали в среднем 42 тысячи рублей — на 31% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Веб-разработчики оказались самыми высокооплачиваемыми специалистами с доходом 188,9 тысячи рублей (+8%). Они опередили программистов, которые получили 185 тысяч рублей (+27%).

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