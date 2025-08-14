Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 14:33

В Госдуме рассказали, получится ли ввести 13-ю пенсию в России

Депутат Бессараб: средства на 13-я пенсию будет сложно найти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сумму на дополнительную, 13 пенсию, в бюджете России будет трудно найти, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб, комментируя RT соответствующую инициативу. Вместе с тем индексировать пенсии крайне необходимо, подчеркнула она

Я думаю, что очень сложно, потому что у нас, по минимальным подсчетам, на выплату пенсии приходится примерно 11 трлн рублей в год. Если мы рассчитаем, что 11 трлн рублей — на 12 месяцев, нам нужно просто добавить еще один месяц, то есть мы понимаем, что это будет такая колоссальная сумма, которую достаточно сложно найти, — пояснила она.

Ранее стало известно, что ветераны труда в России могут рассчитывать на компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг и бесплатные лекарства. Перечень льгот, а также условия получения звания различаются в зависимости от того, является оно федеральным или региональным.

До этого Социальный фонд России провел ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Автоматическое увеличение выплат с 1 августа затронуло 9,6 млн граждан, продолжавших трудовую деятельность в 2024 году. Прибавка рассчитывалась индивидуально на основе страховых взносов, но была ограничена тремя пенсионными коэффициентами.

