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05 августа 2025 в 10:48

Ветеранам труда напомнили о доступных льготах и компенсациях

Ветераны труда получат компенсацию за ЖКУ и бесплатные лекарства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ветераны труда в России могут рассчитывать на компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг и бесплатные лекарства, сообщает URA.RU. Перечень льгот, а также условия получения звания различаются в зависимости от того, является оно федеральным или региональным.

Федеральное звание присваивается гражданам при наличии трудового стажа не менее 20 лет для женщин и 25 — для мужчин, а также государственных наград или благодарностей. Региональный статус предполагает наличие местных поощрений — достаточно ведомственного знака отличия или грамоты, выданной органами субъекта Федерации. В обоих случаях соискателю нужно подтвердить право на статус документально.

Ветеранам доступны компенсация ЖКУ, бесплатные лекарства и санаторный отдых, налоговые льготы, а также скидки на транспорт, но перечень преференций зависит от региона. Например, конкретные виды коммунальных платежей, подлежащие компенсации, определяют местные власти. Также в ряде субъектов предусмотрена ежемесячная выплата, индексируемая отдельно от пенсии. Оформить звание можно через «Госуслуги», МФЦ или отделения соцзащиты.

Ранее Социальный фонд России провел ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Автоматическое увеличение выплат с 1 августа затронуло 9,6 млн граждан, продолжавших трудовую деятельность в 2024 году. Прибавка рассчитывалась индивидуально на основе страховых взносов, но была ограничена тремя пенсионными коэффициентами.

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